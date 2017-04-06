Гройсман прокомментировал принятие Европарламентом решения о предоставлении безвиза Украине

06.04.2017, 16:50

Либерализация визового режима Европейским Союзом для Украины укрепит двустороннее взаимодействие и увеличит поток граждан между странами. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя принятие соответствующего решения Европейским парламентом во время встречи с премьер- министром Эстонской Республики Юри Ратасом, которая состоялась в рамках работы Украинско-Балтийского форума глав правительств и X Киевского форума по безопасности.

"Через несколько месяцев у украинцев будет возможность пересекать границу (с Европейским Союзом) без виз. Это улучшит наше взаимодействие и углубит поток людей, которые будут посещать наши страны", - отметил Владимир Гройсман.

В свою очередь премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас поздравил Украину с получением безвизового режима.

"Я думаю, что это произошло в очень удачное время. Считаю, что это очень важно для вашей страны, граждан, а также для Европы", - подчеркнул он.

Во время встречи Владимир Гройсман поблагодарил Эстонию за поддержку Украины на международной арене и внутри ЕС, в частности относительно противодействия российской агрессии.

"Безвиз, ратификация (Соглашения об ассоциации с ЕС), более обширное внедрение Соглашения - это то, что мы ждем сегодня и что будет влиять, в том числе, на наши успехи и продолжение наших реформ", - подчеркнул Владимир Гройсман и отметил, что Украина также ожидает завершения ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ближайшие месяцы.

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что Эстонская Республика поддерживает Украину в контексте российской агрессии и на пути европейской интеграции. "Эстония полностью поддерживает Украину, вашу свободу, интеграцию в ЕС", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.