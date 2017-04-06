Гройсман: Украина заинтересована развивать экономическое сотрудничество с Эстонией

06.04.2017, 17:00

Правительство Украины заинтересовано развивать экономическое сотрудничество с Эстонской Республикой, привлекать новые инвестиции и заимствовать опыт технологических решений и инноваций из Эстонии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, которая состоялась в рамках работы Украинско-Балтийского форума глав правительств и X Киевского форума по безопасности.

"Мы абсолютно открыты и хотим усиливать взаимодействие. Мы имеем широкий спектр возможностей относительно углубления сотрудничества, - подчеркнул Владимир Гройсман в начале встречи. - Считаю, что необходимо рассматривать направления углубления нашего сотрудничества в экономической сфере. Сейчас на фоне развивающейся экономики у Украины открываются много возможностей. Эстония является лидером во многих направлениях, и ваши технологические решения, инновации важны для нас".

В этом контексте Владимир Гройсман предложил активизировать работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству для проработки актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Это будет способствовать, в том числе, росту инвестиций, которые в этом году составили $245 млн.

В свою очередь премьер-министр Юри Ратас отметил, что представители бизнеса Эстонской Республики заинтересованы в кооперации и деятельности в Украине.

Комментируя возможности усиления бизнес-сотрудничества, Владимир Гройсман рассказал о действиях правительства в этом направлении, которые уже с прошлого года дали возможности для улучшения бизнес-климата в Украине. Так, осенью 2016 года был создан Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, правительство продолжает уменьшать количество регуляций для бизнеса, начало менять систему таможенной службы. Кроме того, с 1 апреля начал работу Единый электронный реестр возмещения НДС.

"Мы на стороне бизнеса, экономики и будем защищать тех, кто делает реальное дело. Хочу заверить, что ситуация в будущем будет только улучшаться. Для нас важно, чтобы у нас было не просто количество бизнес-проектов, а чтобы они были успешными", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Товарооборот между Украиной и Эстонской Республикой в 2016 году составил $110 млн. Для сравнения в 2010 году товарооборот между двумя государствами составлял $329 млн., а в "рекордном" 2013 году - $601 млн.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.