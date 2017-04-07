Россия обещает повысить эффективность ПВО в Сирии

07.04.2017, 14:10

В Министерстве обороны России заявили, что в Сирии принимаются меры по укреплению системы противовоздушной обороны после американского удара по сирийской авиабазе.

Представитель военного ведомства отметил, только 23 ракеты из запущенных 59 долетели до сирийской авиабазы Шайрат.

В связи с ударом США по сирийской авиабазе Президент России Владимир Путин сегодня, 7 апреля, проведет совещание с Советом безопасности.

В результате ракетного удара США по базе ВВС Сирии погибли 7 человек, еще 7 были ранены. Удар был нанесен в ответ на применение химического оружия в Сирии.

Действия США поддержали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Сирийская оппозиция также приветствовала американские военные действия.

В Кремле ракетный удар США ранее назвали агрессией против суверенного государства. Россия приостановила действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом сообщает "Радио Свобода".