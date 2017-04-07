Зубко: Функция архитектурно-строительной инспекции на местах должна работать как сервис

07.04.2017, 15:05

Функция архитектурно-строительного контроля в местных органах власти должна работать как сервис. Цель - исключить коррупцию, уменьшить количество обращений к чиновникам, создать благоприятные условия для инвесторов. Об этом заявил во время поездки в Тернопольскую область вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он сообщил, что Тернопольщина имеет высокий процент отказов в предоставлении разрешений на строительство. "Это не дает возможности инвесторам реализовывать проекты в области и развивать регион. Эта практика искусственных отказов должна быть прекращена. Недавно уволен руководитель территориального управления ГАСИ в Тернопольской области и назначен временно исполняющий обязанности. Уже есть результаты в наведении порядка. За март выдано 85 деклараций, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца 2017 года, и выдан лишь 1 отказ", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр также рассказал, что сейчас готовятся нормативно- правовые документы по новому ЗУ N 1817-VIII относительно усовершенствования градостроительной деятельности, который позволит перейти на новую систему, где будут только сообщения и разрешения. "Это в первую очередь поднимет страну в рейтинге Doing Business по срокам получения разрешений на строительство, сделает невозможным отказ при подаче документов и устранит коррупцию", - подчеркнул Геннадий Зубко.

В течение 2016 года в Тернопольский городской ЦПАУ обратилось 2781 лицо. Из общего количества заявителей за данный период получили отказ 910 человек, что почти в 3 раза больше, чем в 2015 году (329 отказов).

В течение января-февраля 2017 года за получением деклараций обратились 374 человека, что на 19 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года. В то же время более половины (196 человек из 374) получили отказы, что на 130 больше, чем в январе-феврале 2016 года.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.