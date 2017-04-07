Данные о числе погибших при ракетном ударе США по Сирии разнятся

07.04.2017, 15:15

В результате американского ракетного удара по военному аэродрому в центральной Сирии погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, сообщают сирийские государственные СМИ.

Еще семь человек, по данным агентства SANA., получили ранения. Сообщается, что погибшие жили в деревнях возле авиабазы, пятеро погибших были жителями деревни Шайрат, расположенной в непосредственной близости от авиабазы. Многие дома в районе аэродрома были серьезно повреждены.

Ранее в сирийской армии сообщили, что в результате удара США погибли 10 военных.

По данным Министерства обороны России, жертвами ракетного удара стали четверо сирийских военнослужащих, также есть раненые и пропавшие без вести.

Ранее губернатор провинции Хомс Таталь Барази сообщил, что результате ракетного удара США по базе ВВС Сирии погибли 5 человек, еще 7 были ранены.

В то же время оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR) сообщила, что в результате бомбардировки погибли 4 сирийских военнослужащих, в том числе генерал, число раненых идет на десятки.

В ночь на 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. Около 60 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы, как утверждают в Пентагоне, 4 апреля утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей. Об этом сообщает ВВС.