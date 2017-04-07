Минсоцполитики разъясняет, как получить ежегодную разовую денежную помощь к 5 мая

07.04.2017, 15:19

В связи с принятием правительством решения о выплате в 2017 году разовой денежной помощи к 5 мая в новых - повышенных - размерах в Министерство социальной политики начали поступать многочисленные обращения от граждан с просьбой разъяснить порядок ее получения.

Участники боевых действий, УВОЛЕННЫЕ в запас, должны до 30 апреля 2017 года подать заявления в районный военкомат о выплате помощи (форма заявления есть в военкомате), удостоверения участника боевых действий, реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Заявления и документы НЕ подают и получают выплату АВТОМАТИЧЕСКИ:

- инвалиды войны (им средства будут начислены на банковский счет, или они смогут их получить в почтовом отделении);

- участники боевых действий, которые служат (им средства будут начислены на банковский счет, или они смогут их получить в воинской части).

Все средства должны быть начислены до 5 мая 2017 года. В случае неначисления или для проверки данных необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации.

Внимание! Если кто-то не успеет подать заявление до 30 апреля 2017 года, можно будет обратиться за помощью до 30 сентября 2017 года!

Напоминаем, что в этом году ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая выплачивается в следующих размерах:

1) инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3500 гривен;

II группы - 3100 гривен;

III группы - 2700 гривен;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1200 гривен;

3) лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, - 3500 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 600 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 500 гривен.

Инф. Министерства социальной политики Украины.