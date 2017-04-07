По сирийскому городу Хан-Шейхун нанесен новый авиаудар

07.04.2017, 15:31

Сегодня, 7 апреля, вновь нанесен авиаудар по сирийскому городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Именно этот город 4 апреля подвергся химической атаке. Жертвами стали около 90 человек.

О новой бомбардировке сообщают сирийские правозащитники, которые ведут мониторинг всех военных действий в Сирии. По их данным, удар нанес либо сирийский, либо российский самолет. В северной части Хан-Шейхуна есть разрушения. Данных о жертвах нет.

Рано утром сегодня США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийских ВВС Шайрат, около города Хомс. Местные власти сообщают о нескольких погибших и раненых мирных жителях. По данным правозащитников, были убиты четверо сирийских военных.

По словам губернатора провинции Хомс Таталь Барази, база использовалась для поддержки операций против боевиков террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"), укрепившихся к востоку от Пальмиры.

Союзники США и часть сирийской оппозиции приветствовали американские военные действия против режима Башара Асада. Об этом сообщает "Радио Свобода".