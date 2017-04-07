Столтенберг прокомментировал удар США по аэродрому Сирии: режим Асада несет полную ответственность

07.04.2017, 15:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал удар США по аэродрому Сирии. Он заявил, что сирийское правительство "несет полную ответственность" за "подобное развитие событий" в стране.

"Любое использование химического оружия неприемлемо, оно не может остаться без ответа, и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО считает, что применение химического оружия угрозой международному миру и безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет. США заявляют, что совершили ракетный удар в ответ на вероятное применение правительством Дамаска химоружия в районе провинции Идлиб.

Россия назвала авиаудар США "нарушением международного права" и "агрессией против суверенного государства". Об этом сообщает ВВС Украина.