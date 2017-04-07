Лысенко: Из-за обстрелов в Станице Луганской разведения сил не произойдет

07.04.2017, 15:46

6 апреля в зоне боевых действий на Луганском направлении боевики 4 раза нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе, 1 раз - в Крымском, трижды - в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось. "Учитывая то, что враг обстрелял район потенциального разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, разведение сорвано и в ближайшее время проводиться не будет", - сообщил полковник Андрей Лысенко, руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинский кризисном медиа-центре.

На Донецком направлении боевики 11 раз нарушили режим тишины на различных участках фронта. "Главной" горячей точкой "остается Авдеевка. Кроме ряда обстрелов наших боевых позиций, противник попал в жилые кварталы, ранены гражданского", - сообщил представитель МОУ по вопросам АТО. В Новолуганское, Авдеевке и Песках боевики применили минометы, при этом выпустили 16 мин.



На Мариупольском направлении боевики совершили 29 обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. "Кроме легкого вооружения, противник активно применял бронетехнику, а также миномет. Наибольшее количество обстрелов произошло в Широкино - 10", - рассказал Андрей Лысенко. В Красногоровке и Новотроицком боевики применяли минометы.



За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 5 получили ранения и травмы. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.