Розенко: Аудит Пенсионного фонда показал, что "мертвым душам" пенсии не выплачиваются

07.04.2017, 15:53

Пенсионная реформа - это не только изменения в законодательство и изменение параметров пенсионной системы, но и улучшение качества предоставления услуг пенсионерам и застрахованным лицам со стороны Пенсионного фонда Украины. Об этом во время рабочей поездки в Житомирскую область заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Мы приближаем услуги Пенсионного фонда к гражданам Украины, и за 2 года мы очень серьезно продвинулись в этом вопросе",- сказал он.

"Мы провели 2 аудита Пенсионного фонда и сегодня четко знаем, что Пенсионный фонд не выплачивает пенсий "мертвым душам", не осуществляет двойных-тройных или каких-то других незаконных выплат. Мы серьезно сократили аппарат Пенсионного фонда и админрасходы", - напомнил Павел Розенко.

"Но вместе с тем открываем новые современные пункты в объединенных территориальных общинах, где будут принимать документы для оформления пенсий, предоставлять консультации относительно расчета или перерасчета пенсий, исчисления стажа. Теперь человеку не надо ехать 20 км, например в Житомир, а можно получить консультацию по пенсионному обеспечению непосредственно в ОТО", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Павел Розенко также отметил, что процесс объединения территориальных общин имеет колоссальный потенциал для развития территорий. "В результате объединения у общин есть дополнительный ресурс для развития инфраструктуры, улучшения качества предоставления услуг. Мы видим, что процесс децентрализации набирает обороты, и люди начинают ощущать положительный эффект", - подчеркнул он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.