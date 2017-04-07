07.04.2017, 15:58

6 апреля в Минске состоялась встреча в Нормандской формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских договоренностей и отметили приоритетность выполнения их безопасности компонентов.



Украинская, немецкая и французская стороны осудили нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года.



Стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины" на Донбассе.



Были также обсуждены вопросы надлежащей реализации договоренностей по отводу тяжелого вооружения.



Отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставление беспрепятственного доступа ко всем оккупированных территорий. Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей Миссии.

Отмечалось, что СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата.



Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности, накануне Пасхальных праздников. В очередной раз было подчеркнуто, что освобождение заложников требует безотлагательного решения.



Украинская сторона подчеркнула, что последние шаги России и поддерживаемых ею боевиков на Донбассе, в частности, фактическая экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречащих Минским договоренностям и угрожают всему процессу урегулирования.



Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках Нормандского формата с целью согласования Дорожной карты производства Минских договоренностей.

Инф. официального сайта Президента Украины.