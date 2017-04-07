Правительство готовит решение по бесперебойному финансированию программы предоставления "теплых" кредитов

07.04.2017, 16:00

Правительство готовит решение относительно бесперебойного финансирования программы предоставление "теплых" кредитов, которые выдаются гражданам Украины для проведения мероприятий по энергоэффективности, в том числе за счет средств, предоставленных нашему государству со стороны Европейской Комиссии. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы Форума "Правительство под микроскопом: итоги года работы и вызовы".

"У нас есть деньги Европейской Комиссии для наполнения Государственного фонда энергоэффективности. Я дам поручение министру финансов перераспределить часть этих ресурсов в пользу "теплых" кредитов, дам также поручения вице-премьер-министру Геннадию Зубко ставить на контроль этот вопрос", - сказал глава правительства.

В этом контексте Владимир Гройсман напомнил о работе правительства совместно с экспертами Всемирного банка по монетизации субсидий - как на уровне производителя, так и на уровне потребителя.

"Мы видим, что люди начинают заботиться об энергосбережении. А нам, на уровне государства, необходимо наращивать собственную добычу ресурсов", - сказал глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.