НАТО распространила заявление генсека Столтенберга по Сирии

08.04.2017, 10:13

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе распространила заявление по Сирии генерального секретаря союза Йенса Столтенберга.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат после недавнего "ужасающего" применения режимом Башара Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун. Жертвами действий сирийских вооружённых сил стали десятки мирных жителей, включая большое количество детей.

"Сирийский режим несет полную ответственность за развитие нынешней ситуации, - указывается в заявлении. - НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений".

Североатлантический союз, будет поддерживать все международные усилия, направленные на достижение мира и политического урегулирования сирийского конфликта, отмечается в заявлении генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает "Радио Свобода".

