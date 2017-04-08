В Сирии прервана связь между военными России и США

08.04.2017, 10:26

Министерство обороны России опровергло сообщения о сохранении канала связи с Пентагоном в Сирии, который служил предотвращению столкновений в воздухе.

Официальный представитель Министерства обороны России Игоря Конашенкова уточнил, что днём 7 апреля в Пентагон "по военно-дипломатическим каналам" была направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов "горячей линии" связи. В российское военное ведомство вскоре после полудня 7 апреля был вызван военный атташе при посольстве США в Москве. Дипломату была официально вручена нота о приостановке российской стороной с нуля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по российско-американскому меморандуму.

О том, что Россия согласилась поддерживать совместно с США "горячую линию" в Сирии ранее сообщило агентство Associated Press ссылаясь на анонимные источники. Российско-американская "горячая линия", как отмечало агентство, была создана в 2015 году, после того как Россия начала принимать участие в военных действиях в Сирии. Целью этого канала связи было предотвращение столкновений над Сирийской Арабской Республикой российских и американских самолетов при выполнении боевых задач.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли удары крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому правительственных войск Сирии Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщает "Радио Свобода".