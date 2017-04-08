В иракском городе Мосул убиты 140 мирных жителей

08.04.2017, 10:33

Из иракского города Мосул поступают сообщения о массовых убийствах гражданского населения. Как сообщается в Twitter Совета безопасности Иракского Курдистана, в начале недели не менее 140 мирных жителей были убиты боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".

В сообщении отмечается, что мирные жители пытались бежать на подконтрольную иракским властям территорию.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от ИТ началась в октябре 2016 года, в ее ходе освобождена восточная часть города. Тогда же, по данным правозащитников, жертвами боевиков стали около 300 человек.

ООН также неоднократно выражала свою обеспокоенность жертвами среди мирного населения при проведении военной операции в Мосуле.

Иракские военные обещают освободить город до конца весны этого года. Об этом сообщает "Радио Свобода".