Глава МИД Турции высказался за "немедленный уход" Асада

08.04.2017, 10:39

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 апреля заявил о необходимости немедленного ухода Башара Асада с поста Президента Сирии и создании временного правительства.

Глава МИД Турции также отметил, что международную антиджихадистскую коалицию заранее проинформировали о ракетных ударах. Сам глава МИД Турции провел телефонные переговоры со своими французским и германским коллегами Жан-Марком Эро и Зигмаром Габриэлем, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее власти Турции позитивно оценили удары США по авиабазе в Сирии.

7 апреля утром США выпустили 59 крылатых ракет по базе ВВС Сирии, с которой, по словам американских властей, была произведена предполагаемая химическая атака города Хан-Шейхун.

В Кремле удары по авиабазе в Сирии назвали "агрессией против суверенной страны". Об этом сообщает "Радио Свобода".