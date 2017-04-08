Меркель: Применение химического оружия в Сирии является "военным преступлением"

08.04.2017, 10:56

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала газовую атаку в Сирии, "убийством невинных людей с использованием химического оружия". "Использование химического оружия запрещено, и тот, кто его применяет, "совершает военное преступление", сказала она 7 апреля в Берлине.

"Самое правильное и важное сейчас - использовать все усилия для проведения политических переговоров", - подчеркнула Меркель.

Правительство Германии между тем считает, что ответственность Президента Башара Асада за газовую атаку в Сирии "достаточно вероятна". Представитель министерства иностранных дел Германии указал на имеющуюся в их распоряжении информацию, полученную от США, Франции и Турции, а также благодаря личным контактам на месте, дающую основания полагать, что ответственность за применение химического оружия лежит на режиме Асада.

Министерство иностранных дел Германии также прокомментировало удар по авиабазе в Сирии, совершенный американской стороной, подчеркнув, что пока не все известно, почему США пошли на этот шаг, но удар они назвали "очень точечным". По мнению МИД Германии, действия США "объяснимы" в ситуации, когда Совет Безопасности ООН блокирован.

Ранее в совместном заявлении канцлер Германии Ангелы Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд всю вину за гибель людей в Сирии возложили на президента страны Башара Асада, подчеркнув, что он несет "единоличную ответственность" за произошедшее. "Систематически применяемое им химическое оружие и его преступления против собственного народа требуют применения санкций", - сказано в совместном обращении Меркель и Олланда.

В результате предполагаемой химической атаки погибли более 70 человек. Всего от отравления пострадали более 546 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.