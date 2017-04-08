США проверяют причастность России к химической атаке в Сирии

08.04.2017, 11:01

Министерство обороны США проверяет обстоятельства химической атаки в сирийской провинции Идлиб и выясняет возможную причастность РФ к ее подготовке или проведению. Об этом 7 апреля сообщили СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

При проведении химической атаки в Идлибе у сирийского режима, возможно, были помощники, указал он. "Мы подозреваем, что им помогали", - заявил сотрудник американского Минобороны на условиях анонимности.

"В настоящее время у нас нет данных о российском участии, но мы исследуем этот вопрос", - указал он в беседе с репортерами информагентств. По словам сотрудника Пентагона, Москву как союзницу сирийского Президента Башара Асада, как минимум, можно обвинить в том, что она не предотвратила применение химического оружия. При этом сотрудник Пентагона добавил, что Россия располагает обширной компетенцией в области химоружия.

"Мы не можем говорить о явном пособничестве русских сирийскому режиму в этом деле, но мы проводим тщательную оценку всей информации, которая может свидетельствовать о том, что русские знали об этом плане или содействовали его осуществлению", - заявил представитель Пентагона.

Другой высокопоставленный американский военнослужащий подчеркнул, что российские военные были тесно вовлечены в процессы, проходившие на сирийской базе Шайрат. Вместе с тем источник не смог ответить на вопрос, могли ли силы РФ с точностью знать о том, что на борту совершавших налеты сирийских самолетов было химическое оружие.

В результате предполагаемой химической атаки погибли более 70 человек. Всего от отравления пострадали более 546 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей. Власти США обвинили режим Асада в проведении газовой атаки. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал действия Дамаска безнравственными, отметив, что они не могут быть проигнорированы мировой общественностью. Об этом сообщает Deutsche Welle.