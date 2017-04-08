Трамп видит прогресс в отношениях США с Китаем

08.04.2017, 11:06

Президент США Дональд Трамп в ходе своей первой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином указал, что в сложных взаимосвязях двух стран достигнут "огромный прогресс". Выступая 7 апреля в своей флоридской резиденции Мар-аль-Лаго, Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Си Цзиньпином, добавив, что ожидает разрешения многих проблем.

Между тем подробностей о содержании переговоров в ходе двухдневной встречи, завершившейся вечером 7 апреля, не назвали ни американский, ни китайский лидер. Большая часть дискуссии была посвящена конфликтам вокруг дисбаланса в торговых отношениях, а также правильному подходу к ядерной и ракетной программе Северной Кореи.

По словам Си Цзиньпина, он верит, что со временем удастся развить отношения между США и Китаем - чтобы достичь благосостояния обеих стран и их граждан, а также обеспечить глобальный мир и стабильность. После первого дня встречи председатель КНР объявил о намерении углубить сотрудничество с Дональдом Трампом.

Американский Президент принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в этом году. Об этом сообщает Deutsche Welle.