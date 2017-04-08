В Киеве по обвинению в пытках осуждены бойцы распущенной роты МВД "Торнадо"

08.04.2017, 11:12

Суд в Киеве приговорил бывших бойцов роты милиции "Торнадо", обвинявшихся в пытках и убийствах, к различным срокам лишения свободы. Как указал в пятницу, председатель Оболонского районного суда украинской столицы Владислав Девятко, командир расформированной в 2015 году роты Руслан Онищенко осужден на 11 лет заключения, его заместитель Николай Цукур - на 9 лет.

Еще шесть человек приговорены к срокам от 8 до 10 лет. Всем им тюремный срок пересчитан по "закону Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения для осужденного может быть зачтен как 2 дня в срок основного наказания. Таким образом, считается, что задержанные в июне 2015 года бывшие бойцы "Торнадо" отбыли уже почти 4 года заключения.

Четыре "торнадовца" приговорены к 5 годам условного заключения - трое из них с отсрочкой на 2 года и один - на 3 года. Суд постановил отпустить их из-под стражи.

С каждого из осужденных взыскано 7 750 гривен судебных расходов, все они лишены милицейских званий.

Бывшие бойцы роты милиции особого назначения "Торнадо" признаны виновными в похищении людей и средств транспорта, пытках, сексуальном насилии, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях. В то же время с них было снято обвинение в создании преступной организации. Об этом сообщает Deutsche Welle.