По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему начато уголовное производство

08.04.2017, 11:13

Травмы, полученные военнослужащим от двух сослуживцев, квалифицированы как тяжкие телесные повреждения. Продолжается досудебное расследование.

4 апреля, примерно в 15.00, в городе Энергодаре, находясь вне службы, 26-летний военнослужащий одной из воинских частей встретился за рюмкой с двумя военными того же подразделения. Во время распития спиртного возникла ссора, которая переросла в драку. В ее ходе недавние собутыльники нанесли оппоненту многочисленные удары по туловищу.

Пострадавший сразу за медицинской помощью не обратился, но 6 апреля, в связи со значительным ухудшением состояния здоровья, был госпитализирован и прооперирован. Тогда же информация о происшествии поступила в Энергодарское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Оба военных, причастных к избиению, опрошены. Решается вопрос о передаче собранных материалов по подследственности в военную прокуратуру.

Инф. Отдела коммуникации полиции Запорожской области.