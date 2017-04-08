В США предложили создать "гибридный трибунал" по Сирии

08.04.2017, 11:30

Трибунал будет расследовать преступления, совершенные режимом Башара Асада и другими сторонами конфликта в Сирии. В его состав могут войти сирийские и иностранные юристы.

Группа влиятельных американских сенаторов 7 апреля представила законопроект о преследовании за военные преступления, совершенные в Сирии (Syrian War Crimes Accountability Act). Он предусматривает возможность создания гибридного трибунала для суда над Асадом и его режимом, а также для расследования военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных всеми сторонами конфликта в Сирии, включая джихадистскую группировку "Исламское государство".

В состав "гибридного трибунала" могут войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, задачей которых станет судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении вышеназванных преступлений в Сирии за период с марта 2011 года. Сенаторы также предложили наделить госсекретаря США правом оказывать поддержку лицам и организациям, которые разыскивают тех, кто совершал подобные преступления, собирают документы и доказательства, проводят расследования и защищают свидетелей.

"Соединенные Штаты должны возглавить мировое сообщество в усилиях, направленных на привлечение Асада к ответственности за совершенные им военные преступления и за жестокие гонения против сирийского народа на протяжении последних шести лет", - заявил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Бен Кардин.

Со своей стороны, сенатор-республиканец Марко Рубио, возглавляющий сенатский подкомитет по иностранным делам, заявил, что "данный законопроект является первым шагом в деле привлечения к ответственности за нарушения прав человека, допущенные в отношении безвинного гражданского населения Сирии". "Мы должны привлечь к суду тех, кто несет ответственность за варварские атаки, совершенные сирийским режимом, и систематические применение химических вооружений", - добавил Рубио. Об этом сообщает Deutsche Welle.