Лысенко: За минувшие сутки в зоне АТО погибших в рядах ВСУ нет, 5 военных получили ранения

08.04.2017, 13:53

На Луганском направлении противник открывал огонь трижды - утром, днем ​​и вечером - соответственно в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах. При этом боевики использовали легкое вооружение. Каждый из сеансов вражеского огня проходил в среднем 15 минут.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было совершенно спокойно. Зато не прекращаются вражеские обстрелы на остальной линии фронта Донецкого направления. В частности, днем ​​активным был противник на юге горловского периметра - в Верхнеторецком, а ближе к закату боевики начали открывать огонь в направлении защитников Зайцево, что к северу от Горловки. Обстрелы на этих участках были длительными, однако аналогично носили провокационный характер. В районе Донецкого аэропорта враг дважды открывал огонь из легкого вооружения. В Авдеевке и на окраинах ситуация сохраняется сложной. Об этом сообщил сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Там противник нарушал режим тишины в течение всех суток, обстреливая наши позиции как из легкого вооружения, так и периодически применяя минометы, выпустив в сутки более 20 мин.

За минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 обстрелов со стороны боевиков.

На Мариупольском направлении обстановка - практически неизменна. Большинство случаев нарушения перемирия приходится на южную часть направлении - а именно участок фронта Чермалык - Широкино. Здесь противник активно открывает огонь в направлении наших укреплений из всего арсенала легкого вооружения, кроме снайперских винтовок. Зато обстрел вражеского снайпера снова был зафиксирован в районе Докучаевска. Там же бандформирования применяли бронетехнику и выпустили 3 мины в сторону наших позиций в Новогригорьевке. Также минометы враг применил вчера в Марьинском районе, где выпустил более 20 мин по защитникам Марьинки и Красногоровки. Там же после захода солнца провоцировал наших военных на открытие ответного огня, обстреливая течение часа местные позиции из стрелкового оружия.

За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрела со стороны боевиков, в том числе 3 - из минометов.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ - нет, пятеро военных получили ранения.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.