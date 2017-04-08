США считают незаконными выборы и референдум по переименованию Южной Осетии

08.04.2017, 16:13

Вашингтон осуждает решение властей мятежного грузинского региона Южная Осетия провести 9 апреля референдум по смене его названия на "Республику Южная Осетия - Алания" и "президентские выборы". Об этом говорится в пресс- релизе, размещенном на официальном сайте Госдепартамента США.

"США полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах международно признанных границ", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

Кроме того, американские власти не признают "результаты незаконных выборов, проведенных в Абхазии 12 и 26 марта", отмечается в документе. Речь идет о голосовании по избранию депутатов абхазского парламента.

В Вашингтоне подчеркивают, что "незаконные выборы" и референдум проводятся "на территории Грузии без согласия грузинского правительства". При этом оба "региона являются неотъемлемой частью Грузии", отмечают в Госдепе. Об этом сообщает Deutsche Welle.