Российский спецназ проводит военные учения в оккупированном Крыму

08.04.2017, 16:22

Российская армия начала активную фазу военных учений у границы с Украиной в Ростовской области и в незаконно аннексирована Россией Крыма. О начале маневров сегодня, 8 апреля, сообщил представитель вооруженных сил РФ Вадим Астафьев.

Учение прошли, в частности, на полигонах в Краснодарском крае и на территории, которую Москва считает подконтрольной ей "Республикой Крым". Астафьев заявил, что российские солдаты проводили поиск, обнаружение и передачу координат "условного противника" для удара штурмовой авиации. К учениям привлекли более 450 военнослужащих и сотни единиц спецтехники.



В конце марта Россия также провела крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск в аннексирована Крыму. Об этом сообщает Deutsche Welle.