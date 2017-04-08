CITeam: На базе сирийской базе "Шайрат" могло быть химическое оружие

08.04.2017, 16:26

На базе сирийских ВВС "Шайрат", по которой США нанесли удар, могло находиться химическое оружие советского производства.

В СМИ появились фотографии, сделанные российскими СМИ на сирийской базе, на которых - по мнению независимой группы расследований Conflict Intelligence Team (CITeam) - видны похожие на советские контейнеры для хранения боевых отравляющих веществ.

Подобной точки зрения придерживается и волонтёр сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов, который считает, что на фото изображены "блоки к контейнерам малогабаритных грузов, которые могут быть как кассетными осколочно-фугасными, так и химическими боеприпасами".

Осенью 2016 года международные эксперты установили, что в 2014-2016 годах сирийские войска 3 раза применяли в боевых действиях хлорный газ и иприт, один раз это сделали боевики террористической группировки "Исламское государство".

Это произошло, несмотря на то, что в июне 2014 года Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что из Сирии вывезены все задекларированные арсеналы боевых отравляющих веществ, которые будут уничтожены. Соглашение об этом было достигнуто при посредничестве России в 2013 году - после того, как США пригрозили нанесением авиаударов по сирийским военным объектам в ответ на применение Дамаском отравляющих веществ против мирного населения. Об этом сообщает "Радио Свобода".