Правозащитники: Российская авиация нанесла новой удар по сирийскому городу Хан-Шейхун

08.04.2017, 16:36

Сирийские правозащитники заявили о новом авианалете на город Хан-Шейхун в северосирийской провинции Идлиб. В результате атаки, совершенной неизвестными бомбардировщиками, сегодня, 8 апреля, в восточной части города погибла женщина, еще один человек ранен. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Между тем еще одна мониторинговая группа, Региональный координационный комитет сообщил, что бомбардировка осуществлялась с российского военного самолета. По данным правозащитников, погибшая женщина была беженкой из центральной части Сирии.

4 апреля на Хан-Шейхун была осуществлена атака предположительно с применением химического оружия. В результате погибли, по последним данным, 87 человек.

Одновременно Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил о гибели по меньшей мере 15 человек на западе Ракки в результате бомбардировок возглавляемой США коалиции против джихадистской группировки "Исламское государство". Среди погибших, по этим данным, четыре ребенка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

