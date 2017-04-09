США направляют флот к берегам Кореи

09.04.2017, 11:45

На фоне роста напряженности в связи с продолжающимися северокорейскими ракетными запусками ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

"Угрозой номер один в регионе остается Северная Корея из-за ее неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию", - заявил пресс-секретарь командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм.

Он назвал поход "Карла Винсона" проявлением предусмотрительности и постоянной готовности.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США, и что Вашингтон, если потребуется, решит эту

В состав группировки входят также крейсер и два эсминца, вооруженных управляемыми ракетами. Эскадра находилась в районе Сингапура по пути в Австралию, но получила приказ изменить курс.

Авианосцы класса "Нимиц", к которыс принадлежит "Карл Винсон", длиной около 330 метров и водоизмещением 100 тысяч тонн, несут на борту в среднем по 80 боевых самолетов, по ударной мощи превышающих ВВС многих государств. Еще Дуайт Эйзенхауэр имел обыкновение при любом обострении международной обстановки первым делом спрашивать помощников: "А где наши авианосцы?".

Вопреки многочисленным решениям ООН, Северная Корея систематически проводит ракетные испытания, предположительно стремясь обзавестись оружием, способным поражать американскую территорию.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США китайского лидера Си Цзиньпина.

КНР - исторический союзник и главный экономический партнер Пхеньяна. По имеющимся данным, в Пекине недовольны чрезмерной воинственностью Ким Чен Ына, но падения северокорейского режима не хотят. Об этом сообщает BBC Украинская служба.