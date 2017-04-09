Биг Бен вступил в период затишья

09.04.2017, 12:24

В Лондоне начались работы по реставрации знаменитого Биг Бена, башни Вестминстерского дворца.

На весь проект уйдет порядка трех лет. Часовой механизм остановят на несколько месяцев. Все это время туристы и жители британской столицы останутся без боя часов Биг Бена.

В планах также замена кирпичной кладки и гидроизоляционные работы на башне.

В ходе работ башню скроют строительные леса, но реставраторы обещают, что не полностью. Для туристов все время будут оставлять видимой хотя бы одну из четырех сторон циферблата. А иногда по праздникам, например, на Новый год часы все-таки будут звонить.

Последний раз капитальный ремонт Биг Бена проводился с 1983 по 1985 год, а чистка часового механизма осуществлялась в 2007. Об этом сообщает EuroNews.