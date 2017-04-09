В Белграде прошла массовая антиправительственная демонстрация

09.04.2017, 12:26

В столице Сербии продолжились массовые антиправительственные выступления.

Тысячи людей вышли в субботу на улицы Белграда, протестуя против результатов президентских выборов, прошедших в стране 2 апреля. Тогда победу в первом туре одержал премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Манифестанты обвиняют его в использовании административного ресурса: "Люди голосовали так, потому что ни у кого не было доступа к СМИ. По всем телеканалам выступали представители власти, откуда же люди могли получить информацию?" "Считаю, что люди впервые показали властям средний палец и выразили гнев в отношении правительства, которое действует так, словно оно неприкосновенно".

Впервые с начала протестов в акции, помимо молодёжи, приняли участие представители профсоюзов полиции и военных. Манифестанты на несколько часов заблокировали движение по главным магистралям столицы. Об этом сообщает EuroNews.