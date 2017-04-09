ГУР: Боевики обстреливают свои позиции для дискредитации ВСУ

09.04.2017, 13:40

Гибридные войска РФ в Донбассе обстреливают свои позиции, чтобы обвинить силы антитеррористической операции в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Противник продолжает применять практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации сил АТО и создание "доказательной базы" нарушений ВС Украины режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что 8 апреля военнослужащими одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса ВС РФ в Донецке были обстреляны соседние позиции из стрелкового оружия и осуществлен доклад о ведении снайперского огня со стороны сил АТО.

9 апреля 2017 года сообщалось, что за минувшие сутки боевики гибридной армии РФ обстреляли силы АТО 59 раз, четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.