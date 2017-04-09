Грузия не признает "выборы" и "референдум" в Южной Осетии

09.04.2017, 13:51

Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум", проходящие в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия.

"МИД Грузии осуждает проходящие 9 апреля на территории оккупированного Цхинвальского региона так называемые президентские выборы и референдум. Согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий", - подчеркивается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что проходящие в Южной Осетии мероприятия являются "провокационными и грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии". Грузинский МИД также выразил мнение, что "попытка изменить название старейшего региона Грузии и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ - "Республика Южная Осетия - Государство Алания", направлено на подготовку основы для незаконной аннексии региона". (Имеется в виду название российского региона Республика Северная Осетия - Алания. - Ред.).

Внешнеполитическое ведомство в Тбилиси обвинило Россию в торпедировании усилий по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта и призвало Москву уважать нормы международного права и вывести свои войска с территории Грузии.

Ранее в Госдепартаменте США осудили "выборы" и "референдум" в мятежных грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия. Вашингтон подтвердил свою приверженность территориальной целостности Грузии. Об этом сообщает Deutsche Welle.