Показатель инфляции в марте остается в прогнозных пределах

10.04.2017, 13:38

Цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 3,9%. Мартовский показатель больше за предыдущие месяцы, однако ожидаемый и в пределах прогнозных расчетов.

По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен - в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствия, а также в росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак. Вместе с тем снизились цены на овощи (на 19,2%), существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

Инициатива Кабинета Министров Украины по повышению минимальной заработной платы, которая вступила в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне отвечает современным экономическим реалиям. Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают минимальную зарплату лишь для 34% вакансий, по остальным позициям - зарплаты выше.

По мнению экспертов, повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками. Государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их. Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, уже и так попадали в экономику, но через выплаты в "конверте". То есть дополнительное давление наличных на цены непосредственно через повышение минимальной зарплаты не создается.

Инф. Министерства социальной политики Украины.