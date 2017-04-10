Сводные данные штаба АТО на 10 апреля

10.04.2017, 14:55

На Луганском направлении в Станично-Луганском районе вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции у райцентра. Тяжелое вооружение при всем этом не применялось, но наглые действия оккупантов в который раз сделали невозможным разведение сил и средств в этом районе.

Новоайдарский район. Между 10 и 12 часами враг совершил 3 обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно.

Попаснянский район. Здесь боевые действия велись вечером. Боевики поочередно обстреляли три наших опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

Такие факты обнародовал сегодня, 10 апреля, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге основные боевые действия развернулись во время заката. В течение 1 часа противник обстреливал наши позиции из БМП и минометов.

Район Горловки. Враг дважды нарушил режим тишины, осуществив 1 длинный обстрел в Зайцево и 1 короткий - в Верхнеторецком.

Район Авдеевки. Здесь боевые действия велись утром и вечером. Именно во второй половине дня враг начал мощный минометный обстрел. При этом было выпущено почти 30 мин. Всего боевые действия на этих рубежах велись с перерывом 4 часа. Также оккупанты нарушили режим тишины на соседней позиции - "Шахта Бутовка".

Донецкий аэропорт. На закате боевики совершили 20-минутный снайперский обстрел в Песках.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении в Марьинском районе вечером состоялся вражеский обстрел в Красногоровке. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет.

Волновахский район. Очень беспокойно вчера было в Новотроицком. Основные боевые действия велись между 16 и 19 часами. Враг задействовал минометы и бронетехнику. Также противник обстрелял три другие украинские передовые позиции - в Новомихайловке, Новогригорьевке и Чермалыке.

Участок фронта Павлополь - Широкино. Вчера противник на этих рубежах не применял тяжелое вооружение, что крайне нехарактерно. В целом ситуация по- прежнему напряженная: из-за вражеской активности спокойных мест на этом 20- км отрезке нет.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения и травмы.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.