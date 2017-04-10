Россия выделит Белоруссии кредит в размере около одного миллиарда долларов

10.04.2017, 15:14

Москва выделит Минску дополнительный кредит в размере одного миллиарда долларов, заявил в эфире национального телеканала заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

Он пояснил, что такая договоренность была достигнута 3 апреля на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Семашко также добавил, что Россия будет способствовать выделению в этом году Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на общую сумму в 600 миллионов долларов.

После встречи в Петербурге 3 апреля Лукашенко заявил, что Москва пошла навстречу Минску и согласилась рефинансировать долг Белоруссии по межгосударственным кредитам и по линии фонда Евразийского экономического сообщества. Об этом сообщает "Радио Свобода".