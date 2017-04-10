Гройсман во время "горячей линии" ответил на вопросы граждан о пенсионной реформе, коммунальных платежах и повышении минимальной зарплаты

10.04.2017, 15:25

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 10 апреля, посетил Правительственный контактный центр, куда граждане направляют свои обращения в органы государственной власти.

Глава правительства пообщался по телефону с гражданами и ответил на вопросы, которые их волновали, в частности относительно увеличения платежей после введения абонплаты за поставку газа, выплаты заработных плат после повышения минимальной заработной платы вдвое - до 3200 грн., планов правительства относительно проведения пенсионной реформы, по вопросам социального обеспечения, восстановления инфраструктуры, а также обсудил ситуацию на временно оккупированных территориях с жителями Дебальцево.

Так, Владимир Гройсман рассказал гражданам о введенной правительственной программе "Доступные лекарства", которая предусматривает выдачу хронически больным бесплатных лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которая начала действие с 1 апреля. На сегодняшний день в программе приняли участие около 35 компаний- производителей, этот перечень будет расширяться.

Также премьер-министр рассказал гражданам, что правительство планирует проведение пенсионной реформы в этом году, что позволит повысить пенсии в Украине уже с 1 октября.

"Мы готовим изменения в пенсионное законодательство, которые должны привести к тому, чтобы довольно повысить существенно пенсии. Мы считаем, что мы 1 октября должны выйти на то, чтобы начислить людям пенсии по- новому. Единственное - нам надо, чтобы нас поддержал парламент, мы сейчас над этим работаем. Думаем, что к середине лета они нас должны поддержать. Таким образом, этот вопрос будет урегулирован системно, мы сделаем обновление пенсий. И ваша пенсия, исходя из вашего стажа и отчислений, которые вы сделали, существенно увеличится", - сказал глава правительства.

Комментируя обращение относительно введения абонплаты за поставку газа, Владимир Гройсман отметил, что увеличение платежей для населения после такого решения НКРЭКП является недопустимым.

"Я считаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) сделала огромную ошибку, - отметил Владимир Гройсман. - Когда они начали расщеплять транспортировку и цену газа, общий счет у людей вырос".

В связи с этим 3 апреля глава правительства обратился к руководителю НКРЭКП с просьбой пересмотреть решение о введении абонплаты за поставку газа. В свою очередь НКРЭКП остановила решение о разграничении счетов за газ и доставку топлива, которое предусматривало введение абонплаты за поставку газа для различных категорий потребителей.

Премьер-министр отметил, что вчера, в воскресенье, 9 апреля, провел совещание по этому вопросу и вновь обратился к руководителю НКРЭКП с просьбой не принимать никаких решений, пока не будет решен вопрос "относительно справедливой цены".

Он отметил, что тарифы на коммунальные услуги утверждает не правительство, а регулятор, который является независимым органом.

Справочная информация об обращениях граждан на правительственную "горячую линию", Правительственный портал и веб-сайт Правительственного контактного центра в марте 2017 года

В марте 2017 года государственное учреждение "Правительственный контактный центр", которое обеспечивает функционирование правительственной "горячей линии" и веб-сайта Центра, получило 125180 обращений, из них - 4068 электронных, принятых через веб-сайт Центра (3410) и Правительственный портал (658). 71 907, или 57,4 % обращений не требовали рассмотрения органами исполнительной власти и получили необходимую информацию непосредственно от специалистов Центра. Остальные обращения - 53273, или 42,6 %, после предварительной обработки направлены в соответствующие органы исполнительной власти и Секретариат Кабинета Министров Украины.

Основные вопросы, которые поднимались: относительно социальной защиты населения (15 160 обращений, или 28,5 %), коммунального хозяйства (8 390, или 15,7%), деятельности должностных, служебных лиц (5 049, или 9,5%), оплаты труда (2 182, или 4,1%), деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (2 139, или 4%), пенсионного обеспечения (1 736, или 3,3%).

Основные вопросы обращений граждан в марте - социальная защита, получение безналичной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и наличной на приобретение сжиженного газа и твердого бытового топлива, других социальных выплат; проблемные вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в частности относительно возмещения НДС, недопущения необоснованных проверок малого и среднего бизнеса контролирующими органами.

Часть обращений касается проблем в сфере здравоохранения: необеспечение больных сахарным диабетом, онкологическими заболевания, почечной недостаточностью медицинскими препаратами на льготных условиях, задержки или отказы в выезде по вызовам бригад экстренной медицинской помощи, ненадлежащее проведение лечения пациентов в медицинских учреждениях и т. д.

Среди обращений - вопросы относительно возобновления отопления, водо- и газоснабжения медицинских и учебных заведений и жилых домов, срочного проведения ремонта аварийных коммунальных сетей.

Также более 200 обращений поступили в связи с чрезвычайной ситуацией в г. Балаклея Харьковской области из-за взрыва на складе хранения боеприпасов.

Чаще, в расчете на 10 тысяч населения, в Правительственный контактный центр обращались жители г. Киев (28,5), Днепропетровской (22,4), Харьковской (18,0), Херсонской (16,4), Запорожской (15,3), Кировоградской (14,1), реже - Тернопольской (4,6) и Волынской (5,1) областей. Средний показатель обращений по Украине - 11,3 обращения.

От граждан также зарегистрировано 406 благодарностей должностным лицам органов власти и работникам Центра за содействие в решении поднятых вопросов.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.