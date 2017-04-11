Россия надеется на "продуктивные" переговоры с США, но возможны и "ответных мер"

11.04.2017, 14:59

В преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву МИД России выразил надежду на "продуктивные" переговоры, однако указала на возможность "ответных мер" в отношении США, если на переговорах не будет достигнут прогресс.

"Что касается двусторонней повестки дня, то длинный список раздражителей, возникших по вине Вашингтона, не сокращается, - говорится в заявлении МИД. - В отсутствие шагов по снятию накопившихся проблем потребуются ответные меры на основе принципа взаимности".

В заявлении также отмечается, что в Москве рассчитывают на "продуктивные переговоры".

"Это важно не только для перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия, но и для общей атмосферы на международной арене", - указывается в документе.

"В целом, рассчитываем, что госсекретарь привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес, - говорится в заявлении МИД. - Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона". Об этом сообщает "Голос Америки".