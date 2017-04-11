Гройсман: Правительство в течение года своей работы выполнило то, что обещало

11.04.2017, 15:03

Правительство в течение года своей работы выполнило то, что обещало - стабилизировало экономическую ситуацию, возобновило экономический рост и начало капитальный ремонт страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

"То, что смогли сделать в 2016 году - нам удалось выполнить то, что мы обещали. Мы пришли на фоне политического и, как следствие, экономического кризиса. Для нас было главной задачей сделать все от нас зависящее, чтобы мы стабилизировали национальную экономику, и перейти к росту. Нам удалось это сделать в 2016 году", - подчеркнул он.

По результатам 2016 года украинская экономика выросла на 2,3%, средняя номинальная заработная плата выросла на 35,4%, местные бюджеты выросли на 50%, а в этом году ожидается их рост еще на 25%. Урожай зерновых составил 66 млн. тонн, а экспорт продукции - 15,5 млрд. долларов. В Бюджете-2017 аккумулировано 9 млрд. грн. на поддержку регионального развития, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. На ремонт дорог выделено втрое больше средств - 30 млрд. грн. Дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения выросла на 14,9 млрд. грн. Дефицит бюджета сокращен до 3% по сравнению с 3,75% в 2016 году. Прогнозируемая инфляция 8,1% против 12% в Бюджете-2016. Дополнительно к плану в бюджет получено 18 млрд. грн. благодаря системным изменениям и детенизации работы таможни. Благодаря Электронной системе публичных закупок ProZorro сэкономлено 8 млрд. грн. 150 млн. грн. выделено на ангиографическое оборудования для больниц, что позволит спасать жизни 3 тыс. украинцев ежегодно.

За всеми этими цифрами стоит жизнь украинских граждан, отметил глава правительства.

"Все, что будет производить национальная экономика, мы сможем реинвестировать в качество жизни украинских граждан", - подчеркнул премьер-министр.

Правительство с сентября начало подготовку к 2017 году, напомнил Владимир Гройсман. Он убежден - "несмотря на многие проблемы, которые нам, в том числе, искусственно создают, 2017 год имеет все перспективы стать годом роста национальной экономики и изменения в лучшую сторону социальных стандартов для наших граждан", что обеспечит изменение в лучшую сторону качества жизни людей. Над этим сегодня работает правительство.

Также Кабинет Министров начал работу над тем, чтобы обновлять страну, осуществлять модернизацию инфраструктуры, подошел к вопросу строительства и реконструкции дорог.

"Наш системный подход даст возможность обновлять дороги, строить новые школы, поликлиники, обновлять подвижной состав "Укрзализныци", делать другие инфраструктурные проекты. Фактически мы подготовились, чтобы начать капитальный ремонт страны. На это необходимо будет время и ресурсы", - отметил Владимир Гройсман.

Среди других предпринятых правительством шагов:

- в 2017 году фактически создан государственный дорожный фонд, который полностью заработает в 2018 году. На ремонт дорог выделено втрое больше средств - 30 млрд. грн.;

- установлена единая цена на газ;

- в сфере здравоохранения в 2017 году правительство планирует провести медицинскую реформу, которая обеспечит предоставление гражданам качественной медицинской помощи;

- также с 1 апреля введена правительственная программа "Доступные лекарства". В бюджете предусмотрено 500 млн. грн. на возмещение стоимости лекарственных средств;

- отменены 460 устаревших нормативных актов, введена он-лайн регистрация бизнеса;

- реформируется налоговое и таможенное администрирование, чтобы обуздать коррупцию;

- осуществлена бюджетная децентрализация. Происходит образование объединенных территориальных общин, реформа региональных систем здравоохранения и образования. Осуществляется реформа исполнительных органов власти, внедрение е-управления на местах.

В 2017 году правительство запланировало проведение пяти ключевых реформ, которые дадут возможность обеспечить экономический рост и конвертировать доходы бюджета в повышение качества жизни украинских граждан. В частности это пенсионная реформа, продажа неэффективных активов, земельную реформа, которая сформирует условия для укрепления украинского фермерства, реформы образования и здравоохранения.

"Для меня как для человека этот год был очень непростым. Но на самом деле я вижу огромную перспективу в Украине, я вижу то, что мы можем делать изменения, менять жизнь и вселять веру в украинских граждан не просто словами, а реальными действиями. Хочу призвать всех, чтобы мы действовали во имя нашей Украины и во имя того, чтобы Украина заняла свое достойное место на карте Европы и мира", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.