МИД Франции: в G7 не смогли договориться о новых санкциях против России

11.04.2017, 15:40

Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии.

Вопрос расширения санкций против России стал обсуждаться после того, как находящийся под контролем сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке.

Жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

В Москве и Дамаске отвергли все обвинения в применении химоружия.

Российские власти настаивают, что все химоружие, находившееся в Сирии, было ранее уничтожено под контролем международных наблюдателей. Официальные лица предположили, что сирийская авиация могла нанести удар по складу, где находилось химоружие повстанцев.

Американская авиация в качестве ответа нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии против суверенного государства. Западные страны, а также Турция, наоборот, поприветствовали удар.

9 апреля постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить санкции против России из-за Сирии.

В Кремле в ответ на заявление отметили, что российские власти не знают, о каких мерах может идти речь. Об этом сообщает ВВС Украина.