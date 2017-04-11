Минобороны: На полигоне Широкий Лан построят новый лагерный городок

11.04.2017, 15:46

В Михайловке Николаевской области на полигоне Широкий Лан начинают строить новый лагерный городок для обучения военных. Он включает 11 казарм, столовую, банно-прачечный комплекс и некоторые другие объекты инфраструктуры, сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Стоимость строительства - 353 миллиона гривен, это предусмотрено Планом Министерства обороны Украины по строительству и реконструкции военных объектов на 2017 год. Строительство планируется завершить до конца 2017 года.

С начала 2017 года в рамках Дорожной карты реформ в Министерстве обороны Украины приняли 26 нормативно-правовых акта, направленных на повышение обороноспособности государства. Еще 22 документа - на рассмотрении в Администрации Президента, Верховной Раде и Кабмине. Среди документов - проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих", предусматривающий введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, повышение его роли в подготовке личного состава и выполнении задач, а также проект закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". "Им предусматривается внесение изменений в соответствующее законодательство по вопросам планирования удовлетворения потребностей обороны государства и защиты его территории от возможной агрессии, обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, полномочий государственных органов власти, предоставление гражданам отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, бронирование граждан на период мобилизации и на военное время и т.д.", - детализировал полковник Праута.

Благодаря рекомендациям внутренних аудиторов с начала 2017 в Минобороны предупредили убытки на сумму около 57,5 миллиона гривен. "Сейчас операционные аудиты и предварительный мониторинг рисковых операций Минобороны охватывают 260 пакетов документов на сумму более 2 миллиардов гривен, в частности, годовые планы закупок Министерства обороны", - отметил Максим Праута.

Максим Праута сообщил также, что в учебном центре Национальной академии сухопутных войск закончились пятые курсы базовой подготовки инструкторов для сержантского состава ВСУ. Будущих инструкторов обучали специалисты Вооруженных сил Латвии. На этот раз курсы впервые закончила женщина- военнослужащий. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.