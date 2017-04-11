Гройсман: В этом году будет отменено налогообложение пенсий для работающих граждан

11.04.2017, 15:54

Реализация предложенного правительством Среднесрочного плана действий, а также меры по пенсионной реформе позволят уже в этом году отменить налогообложение пенсий для работающих граждан. Об этом в ходе пресс- конференции "Год работы правительства" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих граждан. Единственное, что нам нужно - поддержка украинского парламента", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман уже отмечал, что пенсионная реформа не предусматривает увеличения пенсионного возраста, что она направлена на преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда и повышение пенсий, которое также в октябре состоится для 9 млн. украинских пенсионеров. Получить ресурсы для такого повышения, по словам Главы правительства, "вполне реально" благодаря наработанным правительством мерам.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

