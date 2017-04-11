Гройсман: Украденные пророссийскими боевиками украинские промышленные активы будут возвращены

11.04.2017, 16:01

Украденные пророссийскими боевиками украинские промышленные активы будут возвращены, даже если для этого понадобится время, ряд решений и приложение значительных усилий, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения вопрос возврата предприятий и недр - это вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины. "И я понимаю, что это (возврат активов) не состоится завтра. Но я точно знаю: как Германия в свое время выплачивала компенсации, так и Россия будет выплачивать деньги тем странам, которым она наносит ущерб", - отметил Владимир Гройсман.

"Мне жаль, что россияне пошли на нас с оружием. Кто мог сказать еще 3,5 года назад, что так будет? Но этот путь в никуда. Мы такое уже проходили. Все будет возвращено, на это уйдет время и много усилий, но другого варианта нет", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.