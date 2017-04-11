Порошенко и Тиллерсон провели консультации перед визитом госсекретаря США в Москву

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве.
Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важность обеспечения режима прекращения огня.
Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.
Президент Порошенко поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.
Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации и после визита Рекса Тиллерсона в Москву.
Инф. официального сайта Президента Украины.