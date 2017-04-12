В Марьинке в результате обстрела ранен 38-летний мужчина

12.04.2017, 13:46

Находясь в собственном доме по улице Шевченко, местный житель получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Вместе с ним была жена, которая не пострадала.

Вчера, 11 апреля, в 18.50 начался обстрел города. Работая в доме, 38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой.

Местный житель был доставлен в городскую больницу Курахово.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Группа полицейских постоянно находится в Марьинке и Красногоровке, чтобы оказывать всю необходимую помощь местным жителям.

Инф. Марьинского отделения полиции Донецкой области.