Путин: Уровень доверия между Россией и США при Трампе меньше, чем при Обаме

12.04.2017, 13:52

Уровень доверия между Москвой и Вашингтоном сейчас, при президенте США Дональде Трампе, даже ниже, чем во время его предшественника Барака Обамы, заявил Президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос телекомпании "Мир" о том, можно ли сказать, что отношения между странами при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте, Путин подтвердил, что на уровень доверия действительно деградировал.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал российский президент.

Интервью телеканалу "Мир" Путин дал незадолго до начала первой встречи нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая проходит в Москве.

Встрече предшествовало резкое охлаждение отношений России и США на фоне решения Трампа нанести удары по аэродрому, который используется авиацией правительственных войск Сирии.

Это решение было принято после того, как в провинции Идлиб было применено химическое оружие. Официальное расследование химической атаки не завершено, но США уже возложили ответственность за случившееся на президента Сирии Башара Асада.

Россия, поддерживающая Асада, назвала ракетный удар США по сирийскому аэродрому нарушением международного права и призвала дождаться итогов расследования химической атаки прежде чем делать какие-либо выводы о ее виновниках. Об этом сообщает ВВС.