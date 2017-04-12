12.04.2017, 14:48

Правительство направляет местным бюджетам семи областей государственную субвенцию на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения. Общая сумма - 137,5 млн. грн. Так вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко прокомментировал принятие на заседании КМУ 12 апреля соответствующего постановления.

"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, на строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения. Государственная субвенция компенсирует риски населению, которое проживает на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС), - сообщил Геннадий Зубко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.