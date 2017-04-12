Зубко: Мы возвратили практику возмещения энергетиками затрат за использование внутридомовых электросетей

12.04.2017, 14:52

Мы возвращаем практику возмещения энергетиками затрат при совместном использовании электрических сетей. Это позволит избежать повышения тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий".

"Мы предотвратили двойное взыскание денежных средств с потребителей за одни и те же услуги, а именно через тариф на содержание домов и через тариф на электрическую энергию", - отметил Геннадий Зубко.

Он отметил, что в состав тарифа включаются только затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей, необходимые для электрообеспечения дома.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.