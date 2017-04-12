Гройсман убежден, что 2017 будет годом экономического роста

12.04.2017, 15:04

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что сегодня есть все основания говорить о 2017 годе как о годе экономического роста, который впоследствии почувствуют рядовые украинцы. Об этом глава правительства сказал во время заседания Кабинета Министров Украины.

Он напомнил, что Кабинет Министров уже год работает как единая команда. "Со словами благодарности я хочу выразить и слова надежды на то, что в 2017 году мы покажем лучший результат, чем в 2016 году. Я думаю, что есть все основания говорить о том, что 2017 год утвердится как год роста. Но надо, чтобы он утвердился как год чувства украинских граждан, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Давайте во всех сферах сделаем капитальный ремонт и реконструкцию для того, чтобы Украина была успешной", - отметил Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня начинается "самый интересный и ответственный период". "Мы уже имеем опыт. Убежден в том, что каждый из вас чувствует порыв. Это означает, что полученный опыт мы должны использовать для того, чтобы Украина развивалась, чтобы люди это чувствовали", - сказал премьер-министр и напомнил о Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года. "Надо выполнять этот план в интересах украинцев", - сказал Владимир Гройсман, обращаясь к членам правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.