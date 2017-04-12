Порошенко в зоне АТО встретился с военнослужащими одной из танковых частей

12.04.2017, 16:33

Президент Петр Порошенко на Луганщине встретился с военнослужащими одной из танковых частей, которая согласно Минским договоренностям, отведена от линии соприкосновения.

Петр Порошенко отметил, что ему, как Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, очень приятно лично приветствовать знаменитых защитников Украины, которые находятся на переднем крае борьбы с врагом. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины героически и стойко выполняют задачи антитеррористической операции, удерживая определенные рубежи и срывая захватнические планы страны-агрессора.

Глава государства отметил, что украинский народ платит высокую цену за свою независимость. Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибло 69 военнослужащих Вооруженных Сил и более 420 были ранены, а всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств - Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других.

Присутствующие почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, развязанной российским агрессором.

Глава государства подчеркнул, что танковые части Вооруженных Сил Украины возродились в ожесточенных боях и являются сегодня главной ударной силой Сухопутных войск. "Это и наши танковые бригады, и танковые подразделения в моторизованных бригадах, когда впервые была распространена практика танковых подразделений в аэромобильных бригадах, полностью себя оправдавшая. На сегодняшний день каждый украинский военный, защищает украинское государство, четко знает, что, если рядом с ним находятся танкисты - победа обеспечена", - сказал Петр Порошенко.

"Это - мощный огневой кулак, который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его сложную оборону", - убежден Президент.

"Ваша сила не только в крепкой броне и мощном оружии, которое мы только увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила - в решимости, смелости, бесстрашии. Она - в готовности отдать жизнь за Украину", - обратился к танкистам глава государства.

Петр Порошенко отметил, что сегодня, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия, танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций.

В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости в кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления украинских оборонных рубежей. Глава государства добавил, что не исключение и 17-я танковая часть, имеющая свою героическую летопись, боевое мастерство и традиции, а личный состав бригады имеет высокие профессиональные качества, возмужал и стал весомым сдерживающим фактором для наступательных планов российско-террористических захватчиков.

Президент отдал танкистам приказ постоянно совершенствовать боевое мастерство, знания, усиливать бдительность, а в случае обострения обстановки – не колеблясь выполнить определенные боевые задачи. "Наблюдая за вашими маневрами, еще раз убедился, что вы, бойцы-танкисты, не теряете времени. Наши воины учатся занимать позиции, отражать сокрушительным огнем атаки врага, надежно прикрывать и поддерживать пехоту и друг друга", - отметил Петр Порошенко, добавив, что только активными тренировками в нестандартной и приближенной к боевой обстановке можно довести свои действия до профессионального автоматизма.

Президент напомнил, что поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба позаботиться о денежном обеспечении: уже с 1 апреля военнослужащие, находящиеся на передовой, будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7,5 тыс. грн., доплата защитникам, которые находятся на второй линии обороны, составит до 3,5 тыс. грн. Кроме того, поручено обеспечить улучшение размещения военнослужащих в местах постоянной дислокации.

"Вглядываясь в ваши лица, чувствую несказанную гордость, что Украина имеет таких сыновей - мужественных, преданных стране и народу. Как настоящие сыновья своего Отечества, вы выступили на ее защиту", - подчеркнул Президент и поблагодарил воинов от имени украинского народа.

Глава государства выразил убеждение, что совместными усилиями с дипломатами в страну будет возвращен мир и спокойствие, а также украинский суверенитет на оккупированные территории.

Президенту было продемонстрировано проведение тактических занятий по огневой подготовке и отработке нормативов личным составом танковой бригады. Он также ознакомился с ходом выполнения мероприятий боевой подготовки танковых подразделений и стрельбой.

Верховный Главнокомандующий также принял доклад об оперативной обстановке в районе АТО.

Инф. официального сайта Президента Украины.