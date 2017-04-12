Гройсман представил отчет правительства за прошлый год на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики

12.04.2017, 16:52

Кабинет Министров Украины в 2016 году принял необходимые меры для стабилизации макроэкономической ситуации, начал масштабную борьбу с бедностью и капитальный ремонт страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, где правительство представило отчет работы за прошлый год.

Владимир Гройсман напомнил парламентариям, что план действий на 2016 год был принят фактически через месяц после утверждения кадрового состава Кабинета Министров в апреле 2016 года. Тогда главными задачами были определены остановка политического кризиса, недопущение негативных тенденций в экономической жизни страны и ускорение роста. Более того, правительство ежеквартально отчитывалось о проделанной работе.

Благодаря всем усилиям, принятию непопулярных решений по результатам 2016 года экономика страны продемонстрировала рост в 2,3% ВВП, а в 4 квартале 2016 года - 4,7%.

"Макроэкономическая стабилизация, экономический рост, которых нам удалось достичь в 2016 году, заложили основы решения других вопросов, в том числе социального характера. Все, чтобы мы с вами ни делали, мы должны делать для того, чтобы экономика росла и все, что мы сможем наработать в экономическом плане, конвертировать в качество жизни людей", - подчеркнул глава правительства.

Так, рост экономики дал возможность повысить вдвое минимальную заработную плату до 3200 грн, поднять заработную плату на 50% в сфере образования, в сфере здравоохранения - на 30%. Правительство начало формировать стратегические программы восстановления и укрепления энергетической безопасности, инфраструктуры.

Положительным фактом Владимир Гройсман также назвал подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону, начало с 1 мая 2016 года реформы государственной службы, переход на электронные закупки с 1 августа, запуск электронного декларирования и исполнение Государственного бюджета на 2016 год.

"Фактически мы в прошлом году начали капитальный ремонт страны. В каких-то сферах он был ощутим больше, в каких-то сферах - меньше. Но в 2017 году, я думаю, что наши результаты будут более ощутимыми для украинских граждан", - подчеркнул премьер-министр.

Он поблагодарил народных депутатов за доверие во время формирования нового правительства страны и утверждение Программы действий правительства на 2016 год, а также конструктивное сотрудничество в течение года.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.